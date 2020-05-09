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​Руководство Рады, глава УПЦ МП и пророссийские политики возложили цветы в киевском Парке славы (добавлены фото)

День победы над нацизмом в столице проходит без особых конфликтов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

В киевском Парке славы, где расположен мемориал погибшим во Второй мировой войне, утром 9 мая прошли мероприятия, посвященные 75-й годовщине победы над нацизмом в Европе.

Перед вылетом в Закарпатскую область цветы к мемориалу возложил президент Владимир Зеленский. Позже пришли также руководители Верховной Рады во главе с Дмитрием Разумковым и его первым заместителем Русланом Стефанчуком. Депутаты проигнорировали требования карантина и не надели маски.

Возложить цветы и венки в парк Вечной Славы также пришли священнослужители из закрытой на карантин Киево-Печерской Лавры. Среди них был и предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий (Березовский), компанию которому составил недавно переболевший коронавирусом депутат Вадим Новинский.

Представители пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, Сергей Левочкин, Юрий Бойко (с дедом на палке), Григорий Суркис и другие почтили память погибших отдельно.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Фото: rada.gov.ua

Фото: news.church.ua

Фото: zagittya.com.ua

В связи с памятными мероприятиями в центре Киева усилены меры безопасности. Перед началом мероприятий сотрудники взрывотехнической службы и кинологи проверили места проведения мероприятий на предмет выявления подозрительных или взрывоопасных предметов.

Кроме того, спасатели главного управления ГосЧС в Киеве организовали ежечасную дезинфекцию площади, чтобы минимизировать угрозу распространения коронавирусной болезни.

По оценкам полиции, акция в Парке славы прошла мирно, стычек не было.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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