Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
На сайте Кабмина опубликовали постановление о смягчении карантина с 11 мая
На сайте Кабмина опубликовали постановление о смягчении карантина с 11 мая
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 000
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
Из Беларуси выдворили съемочную группу российского "Первого канала"
Из Беларуси выдворили съемочную группу российского "Первого канала"
В США выявили новый воспалительный синдром
В США выявили новый воспалительный синдром
Рада проголосовала за законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус
Рада проголосовала за законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус
ГлавнаяОбществоВойна

Оккупанты под Песками ранили украинского военного

Объединенные силы дали вооруженным формированием РФ "адекватный ответ".

Оккупанты под Песками ранили украинского военного
Фото: Макс Левин

В зоне проведения операции Объединенных сил боевики обстреляли позиции украинских военных под Песками. В результате обстрела ранен военнослужащий Вооруженных сил.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

"Сегодня, 8 мая, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески. Противник применил автоматические станковые гранатометы", - говорится в сообщении.

Один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение. Он находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В штабе отмечают, что подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли позиции ВСУ возле Широкино, ранены трое военных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также