Оккупанты под Песками ранили украинского военного

В зоне проведения операции Объединенных сил боевики обстреляли позиции украинских военных под Песками. В результате обстрела ранен военнослужащий Вооруженных сил.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

"Сегодня, 8 мая, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески. Противник применил автоматические станковые гранатометы", - говорится в сообщении.

Один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение. Он находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В штабе отмечают, что подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли позиции ВСУ возле Широкино, ранены трое военных.