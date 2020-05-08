"Нацкорпус" отверг обвинения бывших добровольцев Кравченко и Филимонова в том, что их избили побратимы

Добровольцы "Азова" экс-руководитель штаба партии Назарий Кравченко и бывший руководитель партии "Национальный корпус" в Киеве Сергей Филимонов заявили, что их избили побратимы, в том числе и основатель "Азова" и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Об этом сообщил в фейсбуке адвокат Маси Найем.

По его словам, это произошло на встрече, на которую Кравченко и Филимонова пригласили для беседы с Билецким.

"Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей", - написал Найем. Он также заявил, что у Кравченко и Филимонова "требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку" активиста Сергея Стерненко, в отношении которого открыто производство за убийство при защите от нападения.

В "Нацкорпусе" подтвердили, что встреча состоялась и на ней никого не избивал, а своих бывших побратимов обвинили в клевете.

"Национальный Корпус всегда выступал за право граждан на самозащиту и готов оказать поддержку Сергею Стерненку, как и любому другому гражданину, в его борьбе против попыток властей выдать самооборону за тяжкое преступление. О чем накануне прямо заявил лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий в видеообращении. Именно поэтому обвинения от бывших представителей Нацкорпусу в том, что их заставляли отказаться от поддержки Стерненка, являются абсурдными, а потому - еще более откровенно лживыми", - говорится в заявлении.

"Что касается самой встречи между бывшими побратимами и ветеранами "Азова", то она действительно состоялась поздно вечером 7 мая и не имела никакого отношения ни к делу Стерненка, ни вообще к политике. Состоялся обычный мужской разговор между бывшими боевыми товарищами, на который Филимонов, Кравченко и другие их товарищи приехали с оружием. Все слова о «пытках» и избиении является циничной ложью. Хотя бы потому, что во время разговора человек со стороны так называемых «пострадавших» было больше", - говорится в заявлении.

Напомним, 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку одесского активиста Стерненка, который в 2018 году смертельно ранил нападавшего.

В 2018 году на Стерненко было совершено три покушения - 24 мая, когда погиб нападавший, 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом, а 1 мая - неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия.

Полиция расследует убийство напавшего на Стерненко во время третьего покушения как умышленное. Дело передали в Киев.