Львов частично ослабляет карантин с 11 мая

Власти Львова решили ослабить карантинные ограничения в городе с 11 мая.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Андей Садовый.

"С 11 мая открываем для посещения парки, скверы и спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом). Восстанавливается торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви). Все магазинчики с хозяйственным и другими товарами будут работать. Так мы разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. Надо понимать, что все эти вещи возможны только при строгом соблюдении протоколов", - написал он.

Садовый также сообщил, что 12 мая комиссия по чрезвычайным ситуациям проведет внеочередное заседание.

"Тогда примем решение о работе парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви", - отметил мэр.

Рн также обьяснил, что отсрочка отмены некоторых ограничений связана с увеличением количества заболевания COVID-19 во Львове и области."В течение последующих трех дней мы будем следить за динамикой и во вторник - понимать что делать дальше", - добавил Садовый.

Напомним, 1 мая во Львове представители малого бизнеса провели митинг с призывом ослабить карантин.