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​Миссия Украины в ООН осудила установку баннера со Сталиным в оккупированном Севастополе

"Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население".

​Миссия Украины в ООН осудила установку баннера со Сталиным в оккупированном Севастополе
Фото: twitter.com/UKRinUN

В центре оккупированного Севастополя установили баннера с портретом Иосифа Сталина, который поздравляет жителей города с Днем победы.

Об этом сообщила в своем Twitter миссия Украины при Организации Объединенных Наций.

Отмечается, то постоянное представительство Украины при ООН осуждает установку такого баннера.

"В 1944 году его режим совершил массовую этническую чистку - в течение трех дней более 190 тысяч крымских татар были депортированы в вагонах для крупного рогатого скота в Азию. Многие погибли в пути... Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население", - написано в посте.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму после 2014 года отмечают советский и российский праздник "День победы", как праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По последним опросам, 72% украинцев считают Сталина жестоким бесчеловечным тираном. В России уровень одобрения Сталина побил исторический рекорд.

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