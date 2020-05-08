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В Харьковском горсовете начались обыски

По информации местных СМИ, они связаны с растратой госбюджета на сумму 28 млн гривен. 

В Харьковском горсовете начались обыски
Фото: ZN.UA

В Харькове утром 8 мая начались обыски в здании горсовета. Об этом пишет Kharkiv Today.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области подтверждают факт обысков, но подробности пока не сообщают.

"Мы подтверждаем, что действительно проходят. Не понимаю, ни в рамках какого уголовного производства, ничего. Пока они не закончат, мы ничего не можем сказать. В горсовете точно. Ждем информацию", - сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Елена Баранник.

По информации СМИ, следственные действия связаны с растратами средств городского бюджета на общую сумму 28 миллионов гривен. 

На официальных сайтах полиции Харьковской области, Харьковского горсовета и на странице мэра Геннадия Кернеса в Facebook информация об обысках пока не публиковалась.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины 30 марта пришли с обыском в Запорожскую мэрию. Следственные действия проходили в кабинетах и по месту жительства заместителя городского главы Сергея Мишка и начальника управления земельных ресурсов Юлии Сколибог. 

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