27 февраля на Донбассе был убит младший сержант Владимир Федченко.

Штаб Операции объединенных сил обнародовал видеодоказательство убийства украинского военного российским снайпером на Донбассе.

"Установлены очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в войне на Донбассе. Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов", - сообщает пресс-центр штаба.

Отмечается, что именно эта группа 27 февраля этого года убила украинского героя - младшего сержанта Владимира Федченко.

В штабе заявили, что в дальнейшем будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских военнослужащих.

Сообщается, что данное видео в качестве доказательных материалов российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.