Штаб Операции объединенных сил обнародовал видеодоказательство убийства украинского военного российским снайпером на Донбассе.
"Установлены очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в войне на Донбассе. Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов", - сообщает пресс-центр штаба.
Отмечается, что именно эта группа 27 февраля этого года убила украинского героя - младшего сержанта Владимира Федченко.
В штабе заявили, что в дальнейшем будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских военнослужащих.
Сообщается, что данное видео в качестве доказательных материалов российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.