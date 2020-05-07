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Штаб ООС обнародовал видео убийства украинского военного российским снайпером

27 февраля на Донбассе был убит младший сержант Владимир Федченко.

Штаб ООС обнародовал видео убийства украинского военного российским снайпером
Фото: скрин видео

Штаб Операции объединенных сил обнародовал видеодоказательство убийства украинского военного российским снайпером на Донбассе.

"Установлены очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в войне на Донбассе. Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов", - сообщает пресс-центр штаба.

Отмечается, что именно эта группа 27 февраля этого года убила украинского героя - младшего сержанта Владимира Федченко.

В штабе заявили, что в дальнейшем будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских военнослужащих.

Сообщается, что данное видео в качестве доказательных материалов российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.

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