В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В США выявили новый воспалительный синдром
В США выявили новый воспалительный синдром
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
ГлавнаяОбществоЖизнь

В пятницу в Киеве до +16, без осадков

Ночью в столице +4…+6 градусов.

В пятницу в Киеве до +16, без осадков
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 8 мая, в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +3…+8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +10…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+17 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также