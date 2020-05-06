В Харьковской области восьмилетняя девочка погибла под песчаным обвалом

Трое детей играли в песчаном карьере, когда произошел обвал грунта. Двоих из них удалось спасти.

Неподалеку от пгт Золочев в Харьковской области восьмилетняя девочка погибла из-за обвала в песчаном карьере, где она играла вместе с другими детьми.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Сообщение о происшествии поступило около 15:20.

"Трое детей (9, 8 и 5 лет) в сопровождении родителей играли возле песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком", - говорится в сообщении.

Двоих детей удалось вытащить сразу, а восьмилетнюю девочку - только спустя 15-20 минут. Она была без сознания. Реанимационные мероприятия не помогли. Ребенок скончался.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство малолетнего ребенка) с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в сентябре прошлого года в Доброполье Донецкой области двухлетнего ребенка засыпало слоем песка в песчаном карьере. Спасти его не удалось.

В июле в Ровенской области двоих детей засыпало песком в карьере. Один из них погиб.

В мае в Мариуполе два мальчика погибли под завалами песка, играя в заброшенном ангаре.