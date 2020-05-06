Задержанному объявлено о подозрении в госизмене.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ России, который пытался получить информацию об украинских военных разработках в ракетостроительной отрасли.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что житель Луганской области по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими Вооруженніх сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации. За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они уведомили украинскую спецслужбу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агента задержали 6 мая во время попытки передачи представителям ФСБ РФ технической документации по современному ракетному комплексу с помощью мессенджера.

Фото: ssu.gov.ua

По заключению экспертов, данная информация содержит сведения, составляющие государственную тайну, а ее разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности страны.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в апреле СБУ сообщила о подозрении в госизмене владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров.