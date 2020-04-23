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Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене

Его подозревают в способствовании получению доступа ФСБ к личной переписке украинцев в Крыму. 

Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
Фото: censor.net.ua

Собственнику и юристу одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров сообщили о подозрении в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса). 

Их действия способствовали получению доступа к личной переписке украинцев в Крыму, что могло использоваться ФСБ РФ для их преследования, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, владелец компании по предварительному сговору с юристом и при содействии гражданина России подключили телекоммуникационные сети этого юридического лица к Системе оперативно-розыскных мероприятий, которая совершает мониторинг и хранение персональных данных пользователей Интернета на территории Крыма и в интересах ФСБ страны-оккупанта.

Также они дали доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контенту и сайтам в Интернете, перечень которых определяется "Роскомназдором", в том числе и официальным государственным информационным ресурсам.

"Размещение указанного оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий и хранение на нем информации дает возможность России и отдельным подразделения ФСБ РФ и их представителям получать доступ к содержанию общения абонентов, которые находятся на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, ведомостей об их местонахождении, объеме полученных услуг", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Эта информация использовалась спецслужбами для обнаружения и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других органов на территории Украины. 

Также преступные действия содействовали блокировке в Крыму возможности получения объективной информации и ведомостей, необходимых для защиты прав и свобод украинцев в условиях оккупации.

Напомним, что 14 апреля СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене. По версии следствия, он готовил покушение на убийство добровольца Адама Осмаева. 

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