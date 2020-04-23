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Пьяный священник в Харькове устроил ДТП и сбежал с места аварии

Патрульным пришлось гоняться за нарушителем.

Фото: facebook.com/kharkiv1654

Патрульная полиция Харькова 22 апреля задержала пьяного священника, который устроил ДТП и сбежал с места аварии.

Как сообщает местное издание Newsroom со ссылкой на патрульную полицию, водитель автомобиля Volkswagen спровоцировал ДТП с участием Lexus на улице Клочковской, после чего скрылся с места происшествия. Задержали его в районе Малой Даниловки.

Мужчина демонстрировал явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения теста на драгере отказался. В итоге на водителя составили протоколы за побег с места аварии, нарушение ПДД и вождение в состоянии опьянения.

Фото: facebook.com/kharkiv1654

По данным соцсетей, нарушителем оказался  55-летний протоиерей УПЦ Московского патриархата Богдан Иосифович Иванчук. Согласно официальному сайту Харьковской епархии УПЦ МП, он является настоятелем Вознесенского храма в Золочеве. 

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