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В доме у подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко проводят обыск (обновлено)

Изъяли несколько сим-карт и незарегистрированный карабин ее мужа.

В доме у подозреваемой по делу Шеремета Кузьменко проводят обыск (обновлено)
Фото: Макс Требухов

В доме детского хирурга Юлии Кузьменко, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, проводят обыск.

Об этом сообщил в фейсбуке ее адвокат Тарас Беспалый.

"Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких", - написал он.

В комментариях к своему посту адвокат добавил, что "дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то".

Обновление. В ходе обысков в доме Кузьменко изъяли несколько сим-карт и карабин, принадлежащий ее мужу.

Об этом "Українським Новинам" сообщил Беспалый.

"Искали мобильные телефоны, ноутбуки и незарегистрированное оружие. Из изъятого только несколько сим-карт мобильных телефонов стартовых пакетов, плюс изъяли официально зарегистрированный карабин, который принадлежит Петру Кияну (муж Кузьменко)", - рассказал он.

Адвокат добавил, что обыски еще продолжаются, но в течении 30-60 минут должны закончиться. Начались они в 6:20 утра.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко. Организатором убийства следствие считает Антоненко. Мотивом называли попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Кузьменко будет находиться под стражей по меньшей мере до 30 мая.

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