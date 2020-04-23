Дрон поднимает в воздух 16 л раствора за один вылет и дезинфицирует до 20 тыс. кв. м территории.

В Киеве на мусоросжигательном заводе "Энергия" протестировали новый способ дезинфекции территории - с помощью беспилотников.

Об этом сообщила в фейсбуке компания "Киевтеплоэнерго", которая реализует проект вместе с украинской компанией DroneUA.

"Дезинфекция крупных промышленных площадей с использованием специальных дронов - достаточно инновационное решение для Украины и Киева. Дроны широко применялись в Китае во время борьбы с COVID-19. Всего там обработали с помощью дронов почти 200 млн кв. м в трех тысячах населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дезинфекция с применением дронов минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания возбудителя, плотнее покрывает площадь обработки и экономит время. При этом спецраствор используется максимально эффективно и экономно.

Дрон, который тестировали в Киеве, поднимает в воздух 16 л раствора за один вылет и за 10-15 мин дезинфицирует территорию площадью до 20 тыс. кв. м.

Фото: facebook.com/kyivteploenergo

"С начала введения ограничительных мероприятий на территории завода ежедневно проводится тщательная дезинфекция, а персонал обеспечен всеми средствами защиты, чтобы исключить заражение коронавирусной инфекцией. На предприятие приезжают мусоровозы со всего Киева, поэтому важно обеспечить санитарную безопасность для персонала. С помощью беспилотников мы быстро обработали подъездные дороги мусоровозов и площадку приема транспорта у бункера", - рассказал директор предприятия Сергей Крикун.

Напомним, ранее в Киевеполиция начала искать нарушителей карантина с помощью дронов.