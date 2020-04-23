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Румыния с 15 мая ослабляет карантин, но бессрочно вводит "масочный режим"

Запрет на проведение публичных мероприятий и собраний будет продлен.

Румыния с 15 мая ослабляет карантин, но бессрочно вводит "масочный режим"
Президент Румынии Клаус Йоханнис прибывает на заседание Европейского совета в Брюсселе, 19 октября 2017.
Фото: EPA/UPG

Президент Румынии Йоханнис объявил об отмене ряда карантинных ограничений с 15 мая и введении «масочного режима» в общественных местах.

Об этом сообщает Укринформ.

"После 15 мая мы отменим ограничения в отношении людей, поэтому мы сможем передвигаться в публичных местах, не показывая заявление о том, куда или зачем едем", - заявил Йоханнис.

Он вышел к журналистам в защитной маске и заявил: "Именно так мы будем выглядеть после 15 мая, находясь (в защитных масках, - ред.) в закрытых общественных местах и в общественном транспорте".

По его словам, эта мера не ограничена во времени.

"Мы сможем отказаться от ношения масок, возможно, в следующем году, когда эта пандемия будет под контролем и не будет риска заражения", - заявил румынский президент.

В то же время после 15 мая в стране будут продолжать действовать определенные ограничения, в частности запрет на проведение публичных мероприятий и собраний.

Сейчас правительство страны работает над поэтапным планом послабления, который будет внедрен после 15 мая. Этот план будет включать в себя открытие школ и возобновление экономической деятельности, особенно в сильно пострадавших секторах, таких как розничная торговля и услуги.

По данным сайта Worldometer, в Румынии зафиксировано более 9,7 тыс. случаев COVID-19 из которых - 2,4 тыс. человек выздоровели, 508 умерли.

По состоянию на утро 22 апреля в мире зафиксировано 2,5 мле случаев коронавируса, из них более 705 тысяч человек выздоровела и почти 180 тысяч умерли.

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