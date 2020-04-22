Число инфицированных коронавирусом в общежитии в Вишневом Киевской области увеличилось до 49

В других общежитиях города вспышек коронавируса не выявлено.

Количество заразившихся коронавирусом в частном общежитии в Вишневом Киевской области увеличилось на 12 человек - до 49-ти.

Об этом сообщил секретарь Вишневского городского совета Сергей Пышный.

"На сегодняшний день - плюс 12, итого - 49 заболевших в этом общежитии", - сказал он.

Пышный сообщил, количество жителей в общежитии составляет 216 человек, которые будут находится на изоляции минимум две недели.

По его словам, горсовет обеспечивает доставку всех необходимых продовольственных товаров и на данный момент уже обеспечил ими жителей на 3-4 дня.

"Общежитие полностью закрыто и изолировано под просмотром Национальной гвардии", - добавил он.

Пышный отметил, что пока что в других общежитиях Вишневого не выявлено вспышек коронавируса. Он заявил, что все хостелы в Вишневом официально не работают.

21 апреля стало известно, что в одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли.