Число инфицированных коронавирусом в общежитии в Вишневом Киевской области увеличилось до 49

Количество заразившихся коронавирусом в частном общежитии в Вишневом Киевской области увеличилось на 12 человек - до 49-ти.
Об этом сообщил секретарь Вишневского городского совета Сергей Пышный.
"На сегодняшний день - плюс 12, итого - 49 заболевших в этом общежитии", - сказал он.
Пышный сообщил, количество жителей в общежитии составляет 216 человек, которые будут находится на изоляции минимум две недели.
По его словам, горсовет обеспечивает доставку всех необходимых продовольственных товаров и на данный момент уже обеспечил ими жителей на 3-4 дня.
"Общежитие полностью закрыто и изолировано под просмотром Национальной гвардии", - добавил он.
Пышный отметил, что пока что в других общежитиях Вишневого не выявлено вспышек коронавируса. Он заявил, что все хостелы в Вишневом официально не работают.
21 апреля стало известно, что в одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли.