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В Черновицкой области 167 медиков заразились коронавирусом, двое - скончались

Буковина лидирует по количеству больных коронавирусом. Он лабораторно подтвержден у 1053 человек.

В Черновицкой области 167 медиков заразились коронавирусом, двое - скончались
Фото: https://www.facebook.com/cvODA/

В Черновицкой области коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 167 медицинских работников, двое из них умерли.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, пишет Чернівецький промінь.

Больше всего случаев заражения зафиксировано среди персонала Хотинской центральной районной больницы, где инфицированы 54 медработника.

В Черновицкой областной клинической больнице коронавирусом инфицированы 44 медика, в Черновицкой городской больнице №1 - 21 медработник.

С начала эпидемии от коронавируса умерли двое медработников - сестра-хозяйка из больницы скорой медицинской помощи и медсестра из Герцаевской ЦРБ. По данным ОГА, умершие не работали в медучреждениях, где лечатся больные с коронавирусом.

Напомним, Черновицкая область лидирует по количеству больных коронавирусом. Он лабораторно подтвержден у 1053 человек.

По данным Минздрава, количество медицинских работников, заразившихся коронавирусом, за сутки выросло на 107 человек - до 1245.

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