Поставщики медицинского оборудования не хотят связываться с бюджетными деньгами, - мэры украинских городов

Предприниматели, которые продают товары, необходимые во время карантина, отказываются поставлять их за бюджетные средства, так как к ним приходят с проверками правоохранительные органы. Об этом заявили мэры нескольких украинских городов во время онлайн-круглого стола "Украинские города на карантине", который был организован Институтом Горшенина при поддержке Ассоциации городов Украины и интернет-портала LB.ua.

В частности, городской председатель Тернополя Сергей Надал отметил: "Наши медицинские учреждения - это детская больница, больница скорой помощи - признаны базовыми не только для города, сегодня они должны лечить больных со всей области, потому что у нас нет инфекционной областной больницы. Поэтому всех тяжелых больных или тех, кто был в другой больнице и у них был обнаружен ковид, везут на лечение в Тернополь. На сегодняшний день обеспеченность больниц минимум на 30 дней, а детской на 60 дней - это при том количестве больных, которая есть на сегодня, и если такая тенденция будет сохраняться. Проблема в том, что мы достаточно профинансировали медицинские учреждения, то есть деньги у нас есть, но негде купить, нет в наличии средств защиты для медицинских работников - речь идет о халатах, костюмах, респираторах и всем остальном, что необходимо. Поэтому мы не останавливаемся, каждый день продолжаем покупать - где-то за средства бюджета, где за средства спонсоров, предпринимателей, благотворителей, потому что очень много поставщиков сегодня отказываются работать в принципе с бюджетными деньгами. Они хотят или наличный расчет, или расчеты в иной форме, но только не бюджетные средства", - рассказал мэр.

По словам Александра Шамоты, и.о. городского головы, секретаря городского совета Полтавы, такое нежелание предпринимателей объясняется их опасениями проверок, ведь такие факты уже имели место: "Все предприниматели понимают, что после карантина наступит посткарантинное время. И что правоохранительные органы обязательно придут с проверками. Вот у нас ситуация - мы закупили респираторы FFP2 по цене 55 грн. У меня на столе лежит папка со всеми предложениями, которые поступают в городской совет. У меня были критерии - цена, сертификация, скорость, доставка. Мы нашли эти респираторы и купили их - тридцать пять тысяч. Но как только мы купили, и журналисты об этом написали (и мы им очень благодарны) - сразу получаем запросы от Генеральной прокуратуры, от других правоохранительных органов, уголовные производства по статьям в СМИ. Хотя я не нашел FFP2 дешевле такой цены, на тот момент их физически не существовало. Поэтому предприниматели, когда мы к ним обращаемся вдруг, говорят что лучше продадут за "нал" кому-то другому, в какой-то райцентр с благотворителями, которые купят дороже и будут спать спокойно, и никто не будет их "кошмарить" за это ".

"Спасибо волонтерам, потому что иногда мы действительно не можем купить что-то за бюджетные средства, так как поставщики не хотят связываться с государственными средствами и средствами местного бюджета. Поэтому привлекаем непосредственно благотворителей, которые помогают покупать те или иные товары для борьбы с ковидом. За наличные, проще говоря", - добавил Александр Шамота.

Городской председатель Тернополя Сергей Надал также отметил, что города ждут помощи правительства в процессе закупки необходимого оборудования и предметов защиты: "Неоднократно мэры городов обращались к государству, к представителям правительства: мы готовы объединяться вместе, чтобы купить больше, купить дешевле необходимое оборудование и предметы защиты, но обеспечьте, чтобы они присутствовали на территории Украины. Можно импортные покупать - но организуйте этот процесс. Это проблема не Тернополя, Полтавы или Умани, это проблема каждого украинского города. Мы слышали, что летят самолеты с этим оборудованием, надеюсь, что они прилетят. Мы готовы его не только получить, но и приобрести ", - отметил он.