Автоматическая проверка деклараций начнется после 1 июня

Автоматическая проверка деклараций начнется этим летом после завершения кампании декларирования.

Об этом рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

"[Раньше] у НАПК не было доступа ко всем реестрам, сейчас мы получили доступ ко всем 16 реестрам, с которыми мы должны сверять данные из деклараций. Мы обеспечим проверку всех деклараций в автоматическом режиме. Она начнется после 1 июня", - сказал Новиков.

По состоянию на середину апреля в реестр подали 770 тысяч из 913 тысяч деклараций за 2019 год.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

Одним из его функций является проверка деклараций в автоматическом режиме.

Осенью 2018 года НАПК приняло в промышленную эксплуатацию модуль автоматической проверки электронных деклараций, разработанный ПРООН, а в октябре 2019 году Верховная Рада предоставила агентству полный доступ к необходимым реестрам.