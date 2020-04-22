Зеленский назначил нового заместителя главы ОП

Президент Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента.

Вместо Анны Коваленко замглавы ОП стал Роман Машовец.

Об этом говорится в указах главы государства №152-153 от 22 апреля.

Пресс-служба президента сообщает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны, представил Машовца.

Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.

Нардеп из "Слуги народа" Анна Коваленко находилась в должности замглавы Офиса президента с 4 сентября.