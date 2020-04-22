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Украина получит от ООН $140 млн на борьбу с коронавирусом, - Шмыгаль

Средства могут пойти на помощь прифронтовым регионам.

Украина получит от ООН $140 млн на борьбу с коронавирусом, - Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ООН выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом, и Украина должна получить $140 млн.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить в области, которые расположены - у линии разграничения", - скакззал Шмыгаль на совещании по борьбе с коронавирусом.

Напомним, Украина стала соавтором проекта резолюции ООН о противодействии коронавирусу.

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