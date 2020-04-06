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Украина стала соавтором проекта резолюции ООН о противодействии коронавирусу

Документ призывает страны-члены организации сделать лекарства, тесты и будущие вакцины от болезни доступными для всех. 

Украина стала соавтором проекта резолюции ООН о противодействии коронавирусу
Фото: EPA/UPG

Украина стала соавтором инициативы Организации объединенных наций относительно улучшения глобального доступа к лекарственным препаратам и медоборудованию в условиях угрозы человечеству из-за распространения коронавируса. Об этом "Укринформ" сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

"Украина первой выступила соавтором проекта резолюции Генассамблеи ООН, инициированной Мексикой, об укреплении международного взаимодействия для обеспечения глобального доступа к медикаментам, вакцинам и медицинскому оборудованию, необходимых для борьбы с COVID-19", - сообщил Кислица. 

Он уточнил, что новый проект резолюции поощряет страны-члены Организации к увеличению финансирования разработок вакцин и лекарств, использования цифровых технологий, усиления международного научного сотрудничества и координации в борьбе с COVID-19.

Документ призывает генерального секретаря ООН, ВОЗ и другие учреждения приложить усилия, чтобы профилактика, тестирование, диагностика, лекарства и будущая вакцина от коронавируса были доступны для всех, особенно для развивающихся государств.

Напомним, ранее Украина заблокировала инициированную Российской Федерацией "Декларацию о солидарности ООН в период угрозы Covid-19".

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что "в тексте под благородным названием есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности - запуск процесса отмены международных санкций".

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