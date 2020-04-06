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Экс-глава МИД Австрии, на свадьбе которой гулял Путин, заявила в полицию на своего мужа

После вмешательства полиции ее мужу теперь запрещено к ней приближаться.

Экс-глава МИД Австрии, на свадьбе которой гулял Путин, заявила в полицию на своего мужа
Карин Кнайссль
Фото: kurier.at

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль подала заявление в полицию на своего мужа, который во время ссры дал ей две пощечины.

Об этом пишет австрийская газета Kronen Zeitung.

Между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина влепил жене две пощечины. По приезду полиции Майлингер пояснил, что не собирался бить жену, а просто хотел ее успокоить. Однако, теперь ему запретли приближаться к жене.

"Связанный с коронавирусом кризис приводит к увеличению насилия, пострадала и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль. После вмешательства полиции ее мужу теперь запрещено приближаться к ней", - говорится в сообщении.

Карин вместе с мужем Вольфгангом Майлингером живут на ферме в южной части Нижней Австрии.

Напомним, в августе 2018 года Карин Кнайссль пригласила на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина, который приехал вместе с государственным Кубанским казачим хором. Тогда в Австрии разгорелся скандал, а член Европарламента от Австрии, депутат из фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" Мишель Реймон попросил Кнайссль уйти в отставку.

А австрийский политолог Герхард Манготт заявил, что визит российского президента “наносит ущерб” Австрии.

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