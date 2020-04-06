Премьера Британии госпитализировали c COVID-19

В минувшую пятницу 55-летний Джонсон сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого 10 дней назад диагностировали коронавирус, направлен в больницу для прохождения планового тестирования.

Об этом сообщили в канцелярии премьера, передает Би-би-си.

Как сообщают британские СМИ, премьера поместили в госпиталь Сент-Томас, который находится напротив парламента на южном берегу Темзы. Отмечается, что Джонсон останется в больнице на ночь.

В минувшую пятницу 55-летний Джонсон сам сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию. Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Невеста Джонсона Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы COVID-19.

В случае физической неспособности Джонсона, исполнять обязанности главы правительства будет министр иностранных дел Доминик Рааб. В настоящее время Джонсон выполняет обязанности премьера и продолжает руководить работой британского правительства, однако в пятницу утром заседание чрезвычайного комитета COBRA по ситуации с коронавирусом проведет Рааб.

Напомним, коронавирусная инфекция у британского премьера была диагностирована 27 марта, после чего он самоизолировался. Сообщалось, что у него легкие симптомы болезни, он работал в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и проводил совещания по видеосвязи.

С началом пандемии коронавируса Британия приняла решение не закрывать всю страну на карантин, а ограничиться рекомендациями по избежанию публичных мест. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Карантин для пенсионеров, работающие школы, независимые кинотеатры, королева в Виндзоре. Как Британия борется с коронавирусом".

Эта стратегия не сработала.