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Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса

Турция идет на 9-м месте в мире по количеству случаев заболевания коронавирусом.

В Турции прошли успешные испытания на животных вакцины от коронавируса.

Об этом заявил профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеша Кара, передает РБК-Украина.

По словам профессора, животным вакцину вводили с помощью микроигл на лейкопластыре. После введения вакцина дала иммунный ответ в виде выработки антител.

"Сейчас настало время проверить, сможет ли она защитить людей", - написал Кара в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 в марте.

Также сообщалось, что в американском Сиэтле вакцину от нового вида коронавируса начали испытывать на первом пациенте. При этом представители здравоохранения США заявили, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев. Всего в испытаниях будут участвовать 45 волонтеров возрастом от 18 до 55 лет.

В Китае об изобретении вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 сообщили еще в феврале, однако ученым еще нужны доработки и дополнительные проверки.

По состоянию на утро 5 апреля в Турции было зафиксировано в общей сложности 23 934 случаев заболевания COVID-19. Количество жертв составило 501 человек, выздоровели - 786.

Турция идет на 9-м месте в мире по количеству случаев заболевания коронавирусом. Больше только у США, Испании, Италии, Германии, Франции, Китая, Ирана и Великобритании.

3 апреля в связи с распространением коронавируса власти страны людям младше 20 лет запретили выходить из дома.

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