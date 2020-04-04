Британские лейбористы выбрали нового лидера

Новым лидером британской Лейбористской партии стал бывший адвокат-правозащитник, бывший глава Королевской прокурорской службы Кир Стармер.

57-летний политик сменил во главе партии Джереми Корбина, отмечает BBC. В декабре на внеочередных парламентских выборах лейбористы были разгромлены Консервативной партией во главе с брекситером Борисом Джонсоном, и Корбин решил уйти.

Последние недели полмиллиона членов Лейбористской партии и аффилированных организаций голосовали по почте. Кандидатами были Кир Стармер, Ребекка Лонг-Бейли, которую называли "продолжением Корбина", и Лиза Нэнди.

Победителем стал левый политик Стармер. В его программе - повышение налогов для 5% самых богатых британцев, ренационализация транспорта и энергетики, отмена платы за учебу в университете, а также "закон о предотвращении нелегальных вторжений", который запретил бы Британии участвовать в военных кампаниях без санкции ООН.

При этом он заметно более умеренный и сдержанный политик по сравнению с Корбином. От него ждут если не возврата от внешнего радикализма корбинистов к умеренному и респектабельному "новому лейборизму" эпохи Тони Блэра, то по крайней мере шагов в эту сторону.

Лейбористская партия при Стармере наверняка будет требовать сохранения как можно более тесных связей в процессе развода Британии с ЕС.