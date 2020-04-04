Королева Елизавета II в четвертый раз за 68 лет правления выступит с внеочередным обращением

Ее Величество обратится к нации в телеефире в воскресенье, 5 марта.

Королева Великобритании Елизавета II 5 апреля обратится к нации с внеочередным обращением - четвертым со времен восшествия на престол в 1952 году.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте королевской семьи.

"Ее Величество Королева обратится к Соединенному Королевству и Содружеству в телевизионном эфире. Кроме телевидения и радио, обращение Королевы будет транслироваться и на социальных каналах Королевской семьи", - говорится в сообщении.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.



As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b — The Royal Family (@RoyalFamily) April 3, 2020

Следует отметить, что три предыдущие речи королевы состоялись в связи с событиями первой войны в Персидском заливе в 1991 году, перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году и после смерти Королевы-Матери в 2002 году.

Сейчас королева Елизавета из-за пандемии коронавируса COVID-19 находится в самоизоляции в замке Виндзор в Беркшире с герцогом Эдинбургским.

Очевидно, новое обращение связано с пандемией коронавируса, в последние дни в Великобритании значительно возросло количество смертей от этой инфекции. В частности в сутки 3 апреля в Великобритании умерли 684 человека, общее количество жертв возросло до 3605.

Ранее сообщалось, что старший сын королевы Великобритании и наследник британского престола - 71-летний принц Чарльз заразился коронавирусом и находится на самоизоляции в Шотландии.