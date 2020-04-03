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В Индии создали бюджетный портативный аппарат ИВЛ, - СМИ

По словам создателей, аппарат поможет отправить менее критических пациентов домой.

В Индии создали бюджетный портативный аппарат ИВЛ, - СМИ
Фото: medicalxpress.com

В Индии нейрохирург Дипак Агравал и робототехник Дивакар Вайш разработали и начали выпускать недорогой аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) AgVa.

Об этом сообщило издание Medical Express.

"По словам создателей, аппарат, который весит всего 3,5 кг, поможет отправить менее критических пациентов домой, поскольку AgVa легко транспортировать и установить", - говорится в сообщении.

Стоимость аппарата - около 2 тыс. долларов.

"Мы никак не могли предвидеть, что случится что-то таких масштабов", - отметил Агравал. Он также добавил, что роизводство портативного аппарата увеличилось с 500 в месяц до 20 тысяч.

Фото: medicalxpress.com

Фото: medicalxpress.com

Напомним, с 25 марта Индия на три недели перешла в режим тотального карантина для нераспространения коронавируса.

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