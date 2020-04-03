Министр иностранных дел Польши обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации

По его словам, распространение фейков во времена пандемии беспокоит НАТО.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чупутович обвинил власти России в использовании кризиса, вызванного коронавирусом, для распространения дезинформации. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на польский TVP info.

Соответствующее заявление он сделал по результатам онлайн-конференции глав МИД стран НАТО. По его словам, дезинформация и угроза со стороны РФ во времена пандемии беспокоит Альянс.

"Россия использует кризис. Дезинформационная активность России очень выразительна. Она несет пропагандистский характер и это беспокоит членов Альянса. Примером может быть дезинформация относительно нашей страны", - сообщил Чапутович, вспомнив о распространении РФ фейков о том, что Польша заблокировала пролет над своей территорией российского самолета с помощью для Италии.

По словам главы польского МИД, союзники подчеркнули необходимость сотрудничества и единства против дезинформации, в том числе и со стороны РФ.

Напомним, в декабре 2019 Премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с жестким заявлением в адрес президента РФ Владимира Путина из-за искажения им истории Второй мировой войны. Путин на пресс-конференции заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

По мнению Моравецкого, эти слова Путина связаны с рядом серьезных поражений России на международной арене.

После этого заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава готова к длительной информационной войне с Россией.