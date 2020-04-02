Всемирный банк приветствовал принятие закона о рынке земли, но призвал обеспечить прозрачную продажу земель

Банк указал на необходимость реформ, которые являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство.

Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Однако призывает к принятию ряда дополнительных законов для обеспечения прозрачности продажи земель в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба банка в фейсбуке.

"Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов ", - говорится в сообщении на странице банка.

Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, будут регулировать продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей.

По мнению Всемирного банка, важно дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность.

"Эти реформы являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в ночь на вторник, 31 марта, на внеочередном пленарном заседании Рада отменила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с июля 2021.

За законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226.

Напомним, принятие закона о рынке земли было одним из ключевых условий в переговорах с МВФ.