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Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол "Открытие рынка земли в Украине. Что дальше?"

Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол "Открытие рынка земли в Украине. Что дальше?"
Фото: allkharkov.ua

3 апреля 2020 в 12:00 Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол: «Открытие рынка земли в Украине. Что дальше?"

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

  1. Рынок земли открыт: какие принципиальные изменения произошли, кого они касаются в первую очередь.
  2. Анализ механизма продажи земли, предусмотренного законом: насколько прозрачной и понятной является процедура передачи земли в собственность?
  3. Защищает ли закон от земельных спекуляций, учитывает ли коррупционные риски?
  4. Предполагает ли открытие рынка земли возможность для создания благоприятного инвестиционного климата в Украине?
  5. Влияние экономического кризиса на рынок земли.

Участники круглого стола:

  • Николай Сольский, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Вадим Ивченко, народный депутат Украины (фракция «Батькивщина»), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Алексей Мушак, активист земельной реформы, народный депутат ВРУ VIII созыва.

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована в ленте новостей на сайте LB.ua. Также в комментариях к трансляции будет возможность задать вопросы спикерам.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.

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