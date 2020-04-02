Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол "Открытие рынка земли в Украине. Что дальше?"

3 апреля 2020 в 12:00 Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол: «Открытие рынка земли в Украине. Что дальше?"

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

Рынок земли открыт: какие принципиальные изменения произошли, кого они касаются в первую очередь. Анализ механизма продажи земли, предусмотренного законом: насколько прозрачной и понятной является процедура передачи земли в собственность? Защищает ли закон от земельных спекуляций, учитывает ли коррупционные риски? Предполагает ли открытие рынка земли возможность для создания благоприятного инвестиционного климата в Украине? Влияние экономического кризиса на рынок земли.

Участники круглого стола:

Николай Сольский, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;

Вадим Ивченко, народный депутат Украины (фракция «Батькивщина»), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;

Алексей Мушак, активист земельной реформы, народный депутат ВРУ VIII созыва.

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована в ленте новостей на сайте LB.ua. Также в комментариях к трансляции будет возможность задать вопросы спикерам.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.