Программа действий: как жить и что делать

Фото: val.ua

Мы слишком долго рассчитывали на кого то, искали иностранных инвесторов, а по факту получали переобувшихся в кипрские или другие офшорные туфли наших доморощенных олигархов. Мы пытались всячески подстроиться под любых партнеров, не обращая внимания на свои внутренние возможности и часто жертвовали нашими собственными интересами. А для этого нужно сделать всего лишь несколько вещей:

· Внедрение элементов политики протекционизма. Мы обязаны выращивать своего мощного товаропроизводителя. В некоторых случаях необходим жесткий протекционизм. Это то, на что опираются в своем строительстве современные топы. В приоритете на всех госзакупках должен стать местный производитель. Допустим, есть предприятия, которые производят нитки, ткани, станки, что угодно. На всех госзаказах приоритетно должен выигрывать именно УКРАИНСКИЙ производитель. Именно те, кто производят продукцию на территории нашей страны. Мы не можем покупать локомотивы у США, б/у вагоны по всей Европе и тд. Государство должно создать сильное, постоянное плечо для тех, кто производит товар тут. Тем самым мы выращиваем из микробизнеса малый бизнес, а из малого бизнеса – средний и т.д. Когда предприятие понимает, что есть огромное количество госзаказов, где они в приоритете, они будут расширять свой бизнес, добавлять людей, наращивать мощности. А потом, имея тут огромный рынок сбыта, смогут уже конкурировать на внешних рынках, понимая, что есть хорошая подушка внутри страны. Это даст возможность мобилизации внутренних ресурсов и дополнительного роста ВВП в 2-3% и это только на старте. А что потом? Возможно, мы сможем вырастить вторую Toyota, Samsung или General Electric.

· Политика импортозамещения. Ко мне, как к народному депутату Украины, много раз обращались абсолютно разные ассоциации. Часто я слышу фразу: Украина является секонд-хендом и свалкой для всей европейской продукции. Все, что там не нужно, продается сюда. Это одна из проблем для наших товаропроизводителей. Вторая огромная проблема – это уровень налогового давления, помощи от государства, а также многих других различных условий. Представители молочной промышленности много раз обращалась ко мне со следующим вопросом. Для них проблема в том, что маленький местный товаропроизводитель не может конкурировать с европейскими коллегами.

Фото: Макс Левин

Там, заграницей молочная промышленность платит меньше налогов, у нее огромное количество дотаций и т.д. Украина сегодня не защищает своего товаропроизводителя практически никак. Как одну из возможностей – ассоциация предлагала принять закон про молоко. Он бы обязал супермаркеты делать отдельные полки для чистого молока, там, где его 100% и отдельно полки для молокосодержащих продуктов. Также дополнительные сборы, временные пошлины для импортеров, для того чтобы наш производитель был хотя бы в равных условиях с иностранцами. Государство должно внимательно отслеживать все, что мы импортируем и всячески стимулировать все те отрасли, которые могут производить подобную продукцию в Украине.

· Инфраструктура. Украина находится в уникальном географическом положении. Мы находимся на пересечении торговых путей между Азией и Европой. И этим нужно пользоваться на полную. Тут можно выделить несколько важных пунктов:

А) Дороги. Конечно, только ленивый не говорил про них. У нас их почти нет. Мы должны строить как можно больше дорог, для того что бы в каждый город, каждое село можно было бы нормально добраться, для того чтобы товар можно было вывезти из любой точки Украины. Доставить из порта в Европу или Азию.

Фото: openrussia.org

Б) Стимулирование речного транспорта. Водный путь Е40, до сих пор остается только на бумаге с 1996 года (!). А ведь это уникальный проект, который смог бы соединить Черное море и Балтийское. Отмена акциза на топливо для каботажных перевозок, дноуглубление, строительство инфраструктуры на реке, ну и самое важное – это строительство самого маршрута от Херсона до Гданьска.

В) Почта. Мы не должны закрывать отделения почты, ни в коем случае, а наоборот, пользоваться той инфраструктурой, которая была нам отдана еще в 1991 году. Маленькое село, должно иметь возможность доставить конверт, посылку в город и наоборот. Это та линия связи, которая сообщает всю нашу необъятную страну.

Г) Порты. Мы не можем отдавать порты в концессию, а, наоборот, должны всячески развивать их, ставя туда грамотных руководителей, которые будут развивать такую критическую инфраструктуру. Порты должны быть в каждом морском городе. При том они должны стать конкурентами, Роттердаму, Антверпену и Гамбургу. Как? А это быстрая перевалка, низкая стоимость услуг, максимальное внедрения технологий, скорость работ.

Д) Ж/Д. Это критично. Сегодня наша железная дорога – это изношенных подвижной состав, мало тяги, старое полотно. На УЗ должен быть сильнейший руководитель, который выведет отечественную ж/д из того состояние, в котором оно сейчас есть. Принятие законов, которые сделают невозможны воровство на дороге.

Е) Аэропорты. В каждом крупном городе Украины должен быть крупный аэропорт. Это даст возможность не только развиваться товарообороту между странами, но еще и поднимет туризм.

Фото: kbp.ua

· Налогообложение. Налог на выведенный капитал, снижение ЕСВ, снижения налога на вывод дивидендов, полная амнистия капиталов. Все это в сумме сделает невыгодным обнал и уход в тень. Микробизнес должен быть с самым минимальным количеством налогов, с льготой на новые рабочий места и т.д. Микробизнес – это не о налогах и о поступлениях в бюджет. Это вопрос о самозанятости и поиске своего места в обществе. Дальше по увеличению бизнеса – должно быть увеличение контроля. Мы обязаны дать самым маленьким вырасти до уровня гигантов. И что самое главное – это налоговая стабильность. Когда бизнес может рассчитывать на понятные правила игры. Налоговая, наконец таки, должна стать сервисным центром, а не сверхсекретным органом с функцией «забрать» и «наказать». Для этого финансовыми преступлениями должно заниматься Бюро финансовых расследований, которое так и не было организовано, а не куча «каральных» органов, которые были созданы целой кучей наших предшественников.

· Полезные ископаемые. Кто не знал, что добывать у нас можно только имея огромное лобби во власти, гигантское количество денег? А всем остальным даже не реально браться за дело. Потому что придётся пройти 7 кругов ада, прежде чем что-то можно будет добывать. Эти неправильно. Знали ли вы, что в Украине огромные запасы лития, меди? А они не добываются у нас вообще. Есть огромное количество спящих лицензий. Что это? Это то, когда какой то госчиновник возглавляя то или иное министерство или имея доступ к власти «прибарахлил» пару лицензий на добычу и теперь они лежат у него в тумбочке и ждут того, кто эту лицензию у него выкупит. Рента не платится, государство от этого только теряет.

Фото: zn.ua Одна из скважин Укргаздобычи

Таким примером может быть «Укргаздобыча». Имея кучу лицензий на руках, они добывают только на части своих разрешений, при этом продавая отечественный газ населению по завышенной цене, что в корне неправильно. Украина может стать производителем литиевых батарей, добывать медь, которая в Украине находится в Ровенской области в уникальном виде, почти в самородках. Все это можно использовать для космической промышленности, для сверхпрочных соединений. Ведь что мешает пойти по модели США – когда ты получил лицензию, за пару дней, ты должен также быстро начать добывать и платить государству ренту. Не платишь? Отдавай назад лицензию!

· Госкомпании. Правительство должно произвести срочный аудит всего госсектора. То, что ненужно продать. То, что является критичным оставить и развивать. Мы не можем продавать стратегические предприятия, также как и нам не нужны то, что дает одни убытки. К этому вопросу нужно подходить комплексно с хозяйственным подходом.

· Борьба с монополиями. Да, монополии – это то с чем борется весь современный мир. Когда есть природные монополии это одно, а когда это опухоль на теле государства это совсем другое. Мы не должны давать возможность зарабатывать сверхдоходы одному человеку или одной группе людей. Кроме этих нескольких «баловней судьбы» у нас есть еще четыре десятка миллионов тех, кого судьба не очень баловала, а власть постоянно гнобила.

· Простота всего! У нас огромное количество бюрократии, ненужных бумажек и тд. Часто бизнес не знает, как получить то или иное разрешение. В регионах все гораздо сложнее. Разные разрешительные центры находятся в разных местах, все сложно, ничего не понятно! Должны быть созданы центры поддержки бизнеса в каждом городе. Как это должно выглядеть? Это должен быть единый центр, с единым окном, где будет объединена налоговая, таможня, разрешительные центры и т.д. Бизнес не должен мучиться с разными «бумажками» не должен кататься по всей Украине, а приходить в одно место, где все будет просто и быстро. Где дадут консультацию, помогут, поддержат. Это должен быть, так называемый бизнес офис, который возьмет на себя функции ряда других органов. В идеале было бы и не ездить никуда, а решить все через интернет.

Фото: Макс Левин

Тут можно еще много писать. Борьба со схемами, прекратить пирамиду ОВГЗ, запустить кредитования бизнеса. Все это в комплексе даст возможность запустить экономику Украины. Земельная реформа - это важный шаг, но она возможна только в комплексе со всеми реформами. Все силы должны после пандемии быть брошены на то, чтобы переосмыслить все что было до. Допустим в Верховной Раде можно отдельно сделать дни для конкретных законов. Например, первая половина вторника – законы про промышленность, вторая половина – законы АПК. Среда – день энергетики. и т.д. Даже если реализовать хотя бы часть, то уже через пару лет мы не узнаем нашу страну. У нас есть все возможности стать второй Японией, ведь весь бизнес, который сейчас есть в Украине развивался не при помощи, а вопреки!