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ГлавнаяЭкономикаГосударство

Госбюджет за первый квартал недополучил почти 28 млрд

Доходы в январе-марте составили 210,7 млрд гривен при плане 238,3 млрд.

Госбюджет за первый квартал недополучил почти 28 млрд
Фото: od.sfs.gov.ua

Государственный бюджет Украины в марте был недовыполнен по доходам на 10,4%, или на 10,2 млрд гривен, а за первый квартал - на 11,6%, или 27,59 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Доходы госбюджета за март составили 87,921 млрд гривен при плане 98,111 млрд гривен, а за квартал - 210,694 млрд гривен при плане в 238,286 млрд гривен.

Напомним, что 30 марта Верховная Рада отказалась вносить изменения в государственный бюджет, предложенные Кабинетом министров. Правительство предлагало сократить доходы бюджета с 1,096 трлн гривен до 972,6 млрд гривен (в том числе по общему фонду - почти на 122 млрд гривен), а расходы увеличить с 1,184 трлн гривен до 1,263 трлн гривен (в том числе по общему фонду - на 80 млрд гривен).

Премьер-министр Денис Шмыгаль после этого заявил, что поправки в бюджет будут доработаны и повторно внесены в Верховную Раду.

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Источник: "Українські новини"
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