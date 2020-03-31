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НБУ почти на 4,5 млн грн оштрафовал три киевских банка за нарушение финмониторинга

ПроКредит Банк получил предупреждение.

НБУ почти на 4,5 млн грн оштрафовал три киевских банка за нарушение финмониторинга
Фото: Юлія Березовська\Прес-центр НБУ

Национальный банк в марте 2020 года по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, оштрафовал три киевских банка на общую сумму 4,4 млн гривен.

Согласно данным пресс-центра НБУ, РВС Банк оштрафован на 3 млн грн, банк "Украинский капитал" - на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк (все - Киев) - на 600 тыс. грн, передает Интерфакс-Украина.

Уточняется, что РВС Банк был оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их осуществления.

Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые осуществляли циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительную инвестиционную прибыль, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, - инвестиционный ущерб.

В свою очередь, банк "Украинский капитал" и государственный Укрэксимбанк регулятор оштрафовал за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.

В результате соответствующих проверок регулятор также направил в ПроКредит Банк (Киев) письменное предупреждение из-за необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал третье место (202,91 млрд грн), ПроКредитБанк - 15-е место (24,322 млрд грн), РВС Банк - 51-е место (1,397 млрд грн) и банк "Украинский капитал" - 60-е место (1,081 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

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