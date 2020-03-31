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На месте выжженного леса возле метро "Лесная" в Киеве высадили новые деревья

На участке уже высадили сеянцы сосны и дуба.

На месте выжженного леса возле метро "Лесная" в Киеве высадили новые деревья
Фото: facebook.com/ekologiakyiv

В Киеве возле станции метро "Лесная" высадили новые деревья на месте выжженного леса.

Об этом сообщило в фейсбуке Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

"В 57 квартале Днепровского лесничества КП «Дарницкое» ЛПХ будет высажено 37 крупномерных деревьев (высотой около 2м), среди которых клен, липа и сумах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы пройдут на участке 0,8 га, где два года назад произошел пожар.

Здесь уже высадили сеянцы сосны и дуба.

Фото: facebook.com/ekologiakyiv

Фото: facebook.com/ekologiakyiv

Напомним, осенью 2018 на данной территории уничтожили около 300 полувековых деревьев. Тогда специалисты КО "Киевзеленстрой" обследовали усохшие деревья и практически на каждом из них обнаружили отверстия, прикрытые непонятной зеленой замазкой. Они предположили, что в эти дыры было залито химвещество, которое и убило растения.

В начале сентября 2019 года изувеченный лес также пострадал от сильного пожара.

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