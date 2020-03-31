За сутки число обстрелов на Донбассе увеличилось до 18

Один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение", - говорится в утренней сводке.

Под обстрелами оказались населенные пункты: Водяное, Лебединское, Павлополь, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Новотошковское, Новгородское, Новолуганское, Луганское, Шумы, Хутор Вильный.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в тчение дня понедельника российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.