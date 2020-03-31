В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Рада приняла закон о рынке земли
Рада приняла закон о рынке земли
Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО
Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО
На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания
На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Усик вновь удивил новым цирковым трюком
Усик вновь удивил новым цирковым трюком
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки число обстрелов на Донбассе увеличилось до 18

Один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение.

За сутки число обстрелов на Донбассе увеличилось до 18
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение", - говорится в утренней сводке.

Под обстрелами оказались населенные пункты: Водяное, Лебединское, Павлополь, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Новотошковское, Новгородское, Новолуганское, Луганское, Шумы, Хутор Вильный.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в тчение дня понедельника  российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также