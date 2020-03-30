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Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ модернизированный МиГ-29

На самолет отремонтировали двигатели, новую электронику и авионику.

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ модернизированный МиГ-29
МиГ-29
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", передало Воздушным силам Украины отремонтированный и модернизированный истребитель МиГ-29.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Отмечается, что специалисты завода модернизировали самолет в рамках государственного оборонного заказа и выполнили работы досрочно - на месяц раньше.

На самолет установили капитально отремонтированные двигатели, новую электронику и авионику. Межремонтный ресурс модернизированного МиГ-29 составляет восемь лет с возможностью продления до 12 лет.

"Уже вторую неделю предприятие работает в особом режиме в связи с карантином, на работу допускаются только работники, задействованные в выполнении критически важных работ. Но, несмотря на препятствия, мы мобилизовали все ресурсы и досрочно выполнили взятые на себя обязательства по ремонту и модернизации авиационной техники", - заявил директор завода Дмитрий Матрунчик.

Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. Многофункциональность позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.

Напомним, в июне прошлого года "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" успешно завершил летные испытания учебно-боевого самолета Миг-29УБ после ремонта.

Ранее со Львовского авиаремонтного завода взыскали 2,9 млн гривен за несвоевременный ремонт двух МиГ-29. В марте 2018 года между Минобороны и предприятием был заключен договор о модернизации двух самолетов МиГ-29. В связи с нарушением сроков выполнения работ, исполнитель должен был уплатить штраф, но указанные обязательства в добровольном порядке не выполнил.

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