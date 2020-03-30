Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
Коронавирус обнаружили в Буче
Коронавирус обнаружили в Буче
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Украине 31 марта в среднем прогнозируется до +10, ночью заморозки

В Украине 31 марта в среднем прогнозируется до +10, ночью заморозки
Фото: sibnovosti.ru

В Киеве 31 марта облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. 

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ночью и утром небольшой снег, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, днем +1…+8 градусов. 

В Карпатах ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем -5…-10 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +7…+13 градусов, в Харьковской области +3…+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем в Одесской и Николаевской областях +3…+8 градусов; днем +6…+12 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов.

Напомним, отключение отопления в Киеве может состояться уже в конце этой недели. Это произойдет, если не изменится прогноз о потеплении. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также