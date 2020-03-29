В Одессе произошла потасовка из-за портрета Сталина на авто, полиция открыла дело

В Одессе произошла потасовка из-за портрета Сталина на автомобиле. Об этом пишет местное издание "Думская".

"Одесские патриоты на Марсельской улице увидели припаркованный автомобиль, на стекле которого было изображение Иосифа Сталина. Машина принадлежит владельцу мастерской по ремонту техники, расположенной на этой же улице, которому ранее уже делали замечания о запрещенной символике", - сообщил изданию активист Демьян Ганул.

По его словам, владельца машины попросили снять наклейку. Он отказался. Активисты вызвали полицию.

"По прибытию патрульной полиции на место событий также прибыли "бойцы" не существующей армии ОНР. После того, как со стороны оппонентов пошли в ход фразы типа "Одесса - русский город", началась массовая драка", - написал Ганул на своей странице в facebook.

В результате столкновения никто серьезно не пострадал. В итоге владелец автомобиля снял портрет Сталина.

В полиции сообщили об открытии уголовного производства по ч.1 ст.436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Владельцем автомобиля оказался 45-летний одессит.

Напомним, ранее в Одессе пытались установить мемориальную доску Жукову, но она упала и разбилась.