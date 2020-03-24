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В Одессе на время карантина весь общественный транспорт переведен в спецрежим работы

Право на проезд будет у тех, кто едет на работу. 

В Одессе на время карантина весь общественный транспорт переведен в спецрежим работы
Фото: traffic.od.ua

В Одессе весь общественный транспорт перевели в режим спецработы. Об этом в Facebook сообщил мэр Геннадий Труханов.

Он отметил, что первоначальные ограничения, когда в транспорте можно было находиться до 10 пассажирам одновременно, игнорировали, в связи с чем было решено ужесточить правила.

"Весь пассажирский транспорт, частные перевозчики, переводим работу в режим специального транспорта. В первую очередь, транспорт будет перевозить тех людей, которые следую к месту работы", - заявил Труханов.

Труханов попросил с пониманием отнестись к вынужденным мерам, принятым для спасения жителей города. 

Напомним, что ранее в режим спецработы перевели весь транспорт в Киеве. С 23 марта право на проезд имеют только те пассажиры, которые предъявили пропуск и служебное удостоверение. 

В этот же день в спецрежим перевели общественный транспорт в Тернополе - троллейбусы и автобусы будут выполнять только спецрейсы - доставка на рабочие места сотрудников медицинских, аптечных, лабораторных заведений, коммунальных служб, правоохранительных органов, работников заводов по изготовлению пищевых продуктов.

В Мукачево с 21 марта прекратили работу общественного транспорта, также на выходные перекрыли центр города. 

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