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Служба такси Opti будет бесплатно возить медиков на работу в шести городах Украины

Это уже треться служба такси, которая присоединилась к инициативе помощи медработникам. 

Служба такси Opti будет бесплатно возить медиков на работу в шести городах Украины
Фото: which.co.uk

Служба такси Opti присоединилась к инициативе помощи медикам на время карантина в Украине. Водители будут бесплатно отвозить медработников на работу, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

"Служба буде доставлять до рабочих мест медработников, которые спасают жизни и здоровье украинцев во время распространения коронавирусной болезни в стране. Сейчас услуга доступна уже в шести городах: Ивано-Франковске, Львове, Черновцах, Луцке, Тернополе и Ровно", - говорится в сообщении.

Минздрав поблагодарил компанию за своевременную и необходимую помощь и призвал представителей бизнеса проявить социальную ответственность и присоединиться к инициативе.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее Министерство здравоохранения и служба такси Uber договорились о бесплатной перевозке врачей во время карантина. Услуга доступна во всех городах, где работает Uber.

Также к этой инициативе присоединилась служба такси Bolt. 

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