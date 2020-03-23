В зоне ООС оккупанты из ПТРК обстреляли машину, которая перевозила продукты питания

В зоне проведения Операции Объединенных сил от начала 23 марта оккупанты ранили двоих украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Вооруженные формирования России 6 раз нарушали режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - уточнили в Минобороны.

Рядом с Авдеевкой стреляли из стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Трижды открывали огонь возле Новотошковского - из минометов калибра 120 мм выпустили 6 мин, из 82-мм миномета - 33 мины. В районе н.п.Шумы применяли противотанковый ратных комплекс. Оккупанты обстреляли военный грузовой автомобиль, который перевозил продукты питания. В ходе этого и были ранены украинские военные - они получили осколочные ранения.

В Минобороны Украины отметили, что подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированиям России адекватный ответ, используя огневые методы.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска три раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины на Донбассе. Потерь среди военнослужащих нет.