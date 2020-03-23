Сотрудники Службы безопасности в Волынской области предупредили попытку незаконного вывоза из страны партии медицинских халатов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тыс. медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, стоимость задержанной партии составляет около 42 тыс. евро.

Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, Кабинет министров на время карантина до 1 июня ограничил экспорт товаров противоэпидемического назначения. Список этих товаров уже опубликован на сайте Кабмина. В Таможенной службе сообщили, что медицинские маски стали популярнее среди контрабандистов, чем сигареты.

Ранее в Киеве трое вооруженных мужчин напали на предпринимателей и отобрали у них 100 тыс. медицинских масок.