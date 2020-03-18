Суд арестовал одного из грабителей медицинских масок в Киеве с залогом 210 тыс. гривен

Святошинский районный суд Киева сегодня начал избирать меры пресечения троим мужчинам, которые ограбили предпринимателей и отобрали у них 100 тыс. медицинских масок.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

В настоящее время всем троим задержанным предъявлены подозрения в совершении группового разбойного нападения (ч.4. ст.187 Уголовного кодекса).

"Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет 210 200 гривен. Рассмотрение ходатайств в отношении остальных (двух) фигурантов дела Святошинский районный суд Киева продолжит завтра, 19 марта", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине из-за введения ограничительных мер в рамках карантина для нераспростиранения коронавируса до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, в том числе медицинских масок. На днях в Таможенной службе сообщили, что медицинские маски стали популярнее среди контрабандистов, чем сигареты.