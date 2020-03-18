​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Суд арестовал одного из грабителей медицинских масок в Киеве с залогом 210 тыс. гривен

Двум другим подозреваемым меры пресечения изберут завтра.

Суд арестовал одного из грабителей медицинских масок в Киеве с залогом 210 тыс. гривен
Фото: korrespondent

Святошинский районный суд Киева сегодня начал избирать меры пресечения троим мужчинам, которые ограбили предпринимателей и отобрали у них 100 тыс. медицинских масок.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

В настоящее время всем троим задержанным предъявлены подозрения в совершении группового разбойного нападения (ч.4. ст.187 Уголовного кодекса).

"Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет 210 200 гривен. Рассмотрение ходатайств в отношении остальных (двух) фигурантов дела Святошинский районный суд Киева продолжит завтра, 19 марта", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине из-за введения ограничительных мер в рамках карантина для нераспростиранения коронавируса до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, в том числе медицинских масок. На днях в Таможенной службе сообщили, что медицинские маски стали популярнее среди контрабандистов, чем сигареты.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также