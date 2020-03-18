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В Сумах из троллейбуса вытолкали "лишних" пассажиров

Так в городском транспорте начали ограничивать количество пассажиров во время карантина.

В Сумах из троллейбуса вытолкали "лишних" пассажиров
Архивное фото
Фото: Макс Требухов

В соцсетях появилось видео, на котором в городе Сумы кондуктор вместе с пассажирами выталкивают женщину из троллейбуса.

Ролик опубликован на странице @sumy_news_ в Instagram.

Как сообщалось ранее, с 18 марта в коммунальном общественном транспорте начали ограничивать количество пассажиров во время поездок.

Такое решение принимают местные власти во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 16 марта 2020 № 215 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

Напмним, с 18 марта городские перевозки смогут выполняться, только если в маршрутке будет меньше 10 человек, а в автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек. Контроль над количеством пассажиров в общественном транспорте возлагается на водителей.

Также в крупных городах закрыто метро. Так, в Киеве сообщалось, что переполнены автобусы и маршрутки, а люди ждут в очередях часами. О переполненном наземном транспорте также сообщал Харьков.

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