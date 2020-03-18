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В Фастове перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек

Люди не дали проехать грузовому составу.

В городе Фастове Киевской области местные жители утром 18 марта перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек.

Как сообщает корреспондент LB.ua, сотрудники полиции в 10:49 получили вызов по линии 102 о перекрытии путей на железнодорожной станции "Фастов".

Фото: Фейсбук

С 18 марта "Укрзализныця" по распоряжению правительства полностью прекратила перевозки людей всеми видами внутреннего сообщения: пригородным, городским, региональным, дальним.

Кроме того, с 18 марта отменены все регулярные и нерегулярные автобусные междугородние перевозки пассажиров, в том числе из Фастова. Запрет не касается только легковых автомобилей.

Ограничения на передвижение предварительно действуют до 3 апреля.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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