За сутки из-за границы вернулись почти 26 тысяч украинцев

Более 18 тысяч человек покинули страну.

Государственная пограничная служба сообщила об уменьшении пассажиро-транспортного потока по всей линии государственной границы. За прошедшие сутки из-за границы вернулись почти 26 тысяч украинцев. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

«За прошедшие сутки сотрудники Государственной пограничной службы провели оформление 45,7 тыс. лиц. Из них в Украину следовало более 27,6 тыс. человек и свыше 18 тыс. граждан выехали за границу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что от общего количества лиц государственную границу пересекли почти 41 тыс. граждан Украины, которые в основном (25,8 тыс.) вернулись домой.

Иностранных граждан за сутки оформлено более 4,8 тыс. человек, более 3 тысяч из них проследовали за пределы Украины. В пропуске в страну было отказано более чем 80 иностранным гражданам.

Кроме того, было оформлено 12,7 тыс. транспортных средств, причем как на въезд, так и на выезд почти в одинаковом количестве.

Фото: dpsu.gov.ua

Госпогранслужба отметила, что помимо мер пограничного контроля, на границе продолжают проводить и температурный скрининг. Так, за прошедшие сутки выявлен один украинец с повышенной температурой тела 38° C. Его направили на обследование в медучреждение.

С начала внедрения дополнительных мер (с 25.02.2020) относительно недопущения распространения коронавирусной инфекции в Украине, температурный скрининг проведен почти 2,3 млн лиц. С повышенной температурой тела обнаружены более 40 человек. Их также направляли на обследование.

Напомним, 17 марта сообщалось, что в Украину из Польши были эвакуированы почти 3,4 тыс. украинцев, которые находились на территории страны без транспортных средств.

Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска: "Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорохуск") - 890 украинцев, "Рава-Русская" ("Хребенне") - 1550 человек, "Краковец" ("Корчева") - 950 человек.