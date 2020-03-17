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SkyUp запланировала 20 рейсов из Египта в Украину 17 марта

Украинцы массово возвращаются с курортов.

SkyUp запланировала 20 рейсов из Египта в Украину 17 марта
Фото: skyup.aero

Авиакомпания SkyUp намерена осуществить 20 рейсов из Египта в Украину 17 марта. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте компании.

Согласно ему, авиакомпания уже осуществила 6 рейсов из Египта в международный аэропорт "Борисполь" и 1 рейс в аэропорт Львова.

При этом ожидается прибытие еще 2 рейсов в Харьков, 2 - в Запорожье, 1 - в Одессу, 1 - во Львов и 7 - в "Борисполь".

В то же время SkyUp выполнила 8 рейсов в Египет и планирует еще 12 полетов.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 17 марта из Египта в Украину вернулись 1,5 тыс. граждан.

Из Польши в Украину прибыли около 3,4 тыс. граждан. Также по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сейчас МИД занимается вопросом эвакуации 105 украинцев, которые не смогли покинуть Шри-Ланку.

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Источник: "Украинские новости"
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