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Минцифры готовит образовательный сериал для госслужащих

Каждый госслужащий будет иметь к нему бесплатный доступ.

Минцифры готовит образовательный сериал для госслужащих
Фото: xebax.de

Министерство цифровой трансформации готовит образовательный сериал по цифровой грамотности для госслужащих. Об этом сказано на фейсбуке Минцифры.

"Сегодня состоялись съемки образовательного сериала с цифровой грамотности для госслужащих. Каждый госслужащий будет иметь бесплатный доступ к сериалу на онлайн-платформе "Дия.Цифровое образование (https://osvita.diia.gov.ua/)", - сообщило Минцифры во вторник утром.

Ведомство отметило, что после просмотра всех серий и прохождения тестов, госслужащий научится редактировать документы онлайн, пользоваться онлайн-сервисами, настраивать оповещения относительно ключевых слов, создавать Google-формы, использовать глобальные статистические данные, применять лайфхаки в пользовании электронной почтой и эффективно организовывать работы с помощью цифровых решений.

В сериале принимают участие тренер Google Антонина Букач и народный депутат Украины Роман Грищук.

Напомним, в январе в Украине Минцифры запустило курсы по цифровизации населения в формате сериала.

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