За сутки на Донбассе ранен один военный

Боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска семь раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в результате один боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано пять обстрелов: дважды недалеко от Песков - из минометов калибра 82-мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Лебединским - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Славного - из стрелкового оружия.

Два обстрела зафиксировані в районе ответственности группировки "Север", а именно: рядом с Новотошковским - из противотанкового ракетного комплекса; недалеко от Хутора Вольного - из 82-мм минометов - 3 мины.

С начала текущих суток боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Березового - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее Штаб ООС заявил о попытках боевиков подставить под огонь гражданское население.